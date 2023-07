Occasione FURBA di oggi, queste cuffie costavano tanto ora costano NIENTE

Se anche a te piace tantissimo ascoltare la musica e non vorresti davvero mai spegnerla, anche quando sei nel pieno allenamento in palestra, beh allora oggi non puoi non avere queste cuffie Bluetooth di Kinganda. Oggi te le puoi portare a casa a soli 24,99€, a cui dovrai aggiungere il 10%. Corri immediatamente su Amazon prima che sia troppo tardi.

Che aspetti altro tempo ancora? Oggi, queste cuffie te le porti a casa super scontate. Infatti, te le puoi portare a casa con il coupon del 10%. Non ti resta che aggiungerle al carrello, così al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito.

Auricolari Bluetooth 5.3 con mic stereo, clip mini, senza fili IP7 impermeabili

Si tratta di un modello davvero super, che hanno acquistato tutti su Amazon. Dal colore nero e ad un prezzo davvero bassissimo rispetto al solito. Le stanno cercando tutti su Amazon, quindi affrettati.

Questo modello adotta la tecnologia Bluetooth 5.3 più avanzata,offre una connessione più stabile e si accoppia più velocemente ai tuoi dispositivi senza distorsioni. Il microfono ad alta definizione incorporato garantisce la qualità delle chiamate e una trasmissione stabile.

Le cuffiette bluetooth sono dotate di componenti acustici avanzati che forniscono uno stereo HiFi estremamente stabile. Driver dell’altoparlante migliorata da 12 nm ti offre bassi più potenti.

Queste cuffie in ear offrono 6 ore di musica e chiamate con una sola carica, mentre la custodia di ricarica le estende a 36 ore.

La promo che ha mandato in tilt totale tutto il server di Amazon proprio queste ore. Oggi te le porti a casa a davvero pochissimo! Non dovresti davvero fartele sfuggire, perchè costano davvero una miseria oggi su Amazon.

