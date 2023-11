Occasione IMPERDIBILE per le cuffie TWS di Sony: crollo del 53%

Il weekend prende piede con una eccellente offerta di Amazon per le cuffie true wireless (TWS) Sony WF-C500. L’impianto audio wireless del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 46€, tutto merito di un sorprendente sconto immediato del 53%.

Bellissime, leggere, comode da indossare e perfettamente compatibili con dispositivi mobile iOS e Android, le cuffie a marchio Sony hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

C’è uno sconto impensabile su Amazon per le cuffie Sony WF-C500: occasione unica

Una volta indossate puoi finalmente ascoltare i tuoi gruppi preferiti al massimo della qualità disponibile: il merito è della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine, un prodigio dell’elettronica che riporta la musica il più vicino possibile alla qualità originale di registrazione. Alimentate da una batteria di nuova concezione che ti accompagna per più di 1 giorno intero di playback, con le cuffie Sony puoi ascoltare tutta la musica che vuoi ovunque tu voglia (anche sotto la pioggia).

Con un prezzo di vendita su Amazon di appena 46€ hai finalmente a portata di mano un paio di cuffie di cui non ti pentirai mai; metti subito nel carrello il sistema audio true wireless di Sony per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con la consegna rapida garantita con i servizi Prime di Amazon.

