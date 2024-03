OCCASIONE IRRIPETIBILE per l'HP 15S, il notebook da comprare ORA con 350€ di sconto

Il laptop HP 15s-eq2106nl rappresenta la perfetta combinazione di prestazioni elevate e design elegante. Dotato di un potente processore AMD Ryzen 7 5700U e di una memoria RAM da 16 GB DDR4, questo dispositivo offre prestazioni fluide e veloci per soddisfare tutte le tue esigenze informatiche, che tu stia lavorando, studiando o godendoti il tempo libero. Fallo tuo a soli 549€ grazie al super sconto del 21% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

Laptop HP 15s, ha tutto quello che ti serve

Con un ampio SSD PCIe da 1 TB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza preoccuparti della lentezza del sistema. Inoltre, la scheda grafica integrata AMD Radeon offre una qualità visiva eccezionale e prestazioni grafiche fluide per l’editing multimediale, la visualizzazione di contenuti in streaming e i giochi leggeri.

Il laptop HP 15s-eq2106nl vanta un display da 15,6″ Full HD con tecnologia antiriflesso, che assicura immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di luce intensa.

Grazie alla webcam HD integrata e al lettore di schede, sarai sempre connesso e pronto a catturare i momenti migliori della tua vita.

Con il sistema operativo Windows 11 preinstallato, avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza offerti dalla piattaforma Microsoft. Inoltre, il design sottile e leggero di questo laptop lo rende ideale per l'uso quotidiano in movimento.

