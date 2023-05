Occasione PAZZA: Apple iPhone XR da 64 GB (Ricondizionato) in promo su Amazon

Il mercato degli iPhone sembra troppo vasto e confusionario? C’è una soluzione facile. Se stai cercando un ottimo iPhone che costi meno di 300 euro, tuffati direttamente nella versione XR. Acquistalo ora RICONDIZIONATO su Amazon a soli 264,99 euro.

Con l’iPhone XR, Apple ha creato un iPhone che offre il 95% dell’esperienza iPhone XS di fascia alta al 75% del costo. Sì, ci sono compromessi: lo schermo e la fotocamera fanno piccoli passi indietro rispetto ai modelli XS, insieme ad alcune altre funzionalità.

Il suo schermo è più grande dell’XS (6,1 contro 5,8 pollici), è disponibile in una gamma più ampia di colori e, significativamente, ha la migliore durata della batteria di qualsiasi iPhone attuale.

Apple ha messo lo stesso sensore della fotocamera e quasi tutti gli stessi obiettivi sull’ iPhone XR come su XS e XS Max. La fotocamera TrueDepth frontale è la stessa. La singola fotocamera posteriore è grandangolare, la stessa dell’obiettivo grandangolare dell’XS. Gli scatti Smart HDR e le foto di tutti i giorni hanno tutti lo stesso aspetto.

La vera differenza è che questo telefono non ha il teleobiettivo posteriore. Ciò influisce sulle foto in due modi: nessuno zoom ottico 2x o zoom digitale e nessuna foto in modalità Ritratto potenziata con il teleobiettivo. L’XR può anche scattare foto di ritratti, ma i risultati sono diversi. Anche la sfocatura bokeh simulata della modalità ritratto grandangolare è più aggraziata rispetto a iPhone X e XS. Approfitta ora dello sconto del 6% per un prodotto ricondizionato, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

