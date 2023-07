OCCASIONI da RECORD su Amazon: hard disk Western Digital a prezzi da svendita

Se stai cercando un’offerta imperdibile per ampliare lo spazio di archiviazione del tuo computer o creare un backup affidabile dei tuoi dati, hai trovato quello che fa per te! Amazon ha messo in promozione gli hard disk Western Digital, marchio noto per la sua affidabilità e prestazioni di alta qualità. Approfitta di questa occasione unica per acquistare un hard disk di marca a prezzi vantaggiosi e scopri come rendere il tuo archivio digitale più sicuro ed efficiente.

Massima affidabilità a prezzi da svendita per chiusura per i Western Digital

Con gli hard disk Western Digital, puoi contare sulla massima affidabilità e durata nel tempo. Questi dischi rigidi sono progettati per garantire una lunga vita operativa e proteggere i tuoi dati da eventuali guasti o perdite. Non lasciare nulla al caso quando si tratta della sicurezza dei tuoi file importanti!

Western Digital, 1TB

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 1TB di WD lo trovi al momento a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 50€ e il 23% di sconto sul prezzo di listino, quindi, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben 15€ circa, hai due anni di garanzia e perfino le spese di spedizione incluse nel prezzo.

Western Digital, 4TB

Il Western Digital (WD) 4TB My Passport Portable HDD USB 3.0 è un hard disk esterno portatile con una capacità di archiviazione di 4TB, il che significa che è in grado di memorizzare un’enorme quantità di file come documenti, foto, video e musica. L’unità è compatibile con l’interfaccia USB 3.0, che fornisce una velocità di trasferimento dati rapida e affidabile tra l’unità e il computer. Se hai quindi bisogno di spazio per i tuoi files, approfitta dello sconto del 42% su Amazon e fallo tuo a 96€, le spedizioni sono gratis.

Western Digital, 5TB

Errore di prezzo? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 5TB di Western Digital lo trovi al momento a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 105€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben il 41% e hai perfino le spese di spedizione incluse nel prezzo.

My Passport SSD portatile 500GB

Errore di prezzo? Chi lo sa: di certo questo super performante SSD portatile da 500GB di Western Digital lo trovi al momento a meno di metà prezzo seguendo questo link. Con appena 72€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite di Amazon con un risparmio del 55%. Le spedizioni sono gratuite.

Super SSD per super prestazioni

Consumo energetico ridotto e velocità di lettura fino a 3.500 MB/s, per operare con una rapidità fino a 5 volte superiore rispetto a quella offerta da altri SSD SATA. Bastano queste due parole per definire al meglio questo eccellente SSD NVMe Western Digital della serie Blue SN570 da 500GB. Un’unità che ti offre un notevole spazio di archiviazione e prestazioni super, e che oggi puoi far tuo con appena 42€ incluse le spese di spedizione, tramite Amazon.

Black P10 da 2TB

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 2TB di WD Edizione Speciale Call of Duty: Black Ops Cold War lo trovi al momento a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 94€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben il 26% e hai perfino le spese di spedizione inclusi nel prezzo. Fattore di forma portatile per giocare ovunque, su PC e console con copertura superiore in metallo.

Disco esterno WD Elements Desktop da 20 TB

L’unità disco rigido desktop WD Elements con USB 3.0 offre storage aggiuntivo affidabile e ad alta capacità, velocità di trasferimento dati elevate e connettività universale con dispositivi USB 3.0 e USB 2.0. Quando l’unità interna è quasi piena, il PC rallenta. Non eliminare i file: libera spazio sull’unità interna trasferendo i file nella memoria desktop HDD WD Elements e riavvia il computer. Con capacità fino a 20 TB, l’unità disco rigido desktop WD Elements ti aiuta a archiviare più foto, video, musica e file.

