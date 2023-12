OCCASIONISSIMA Amazon: Aspirapolvere e scopa elettrica 6 in 1 a META' PREZZO, restano pochi pezzi!

HONITURE S14 è un’aspirapolvere senza fili potente da 450W/33Kpa, 55 minuti di autonomia, 6 accessori in 1 tra cui anche una scopa elettrica senza fili, Anti-avvolgimento, ideale anche per tappetti e rimuovere i peli degli animali. Oggi paghi tutto questo solo 169,99 euro, grazie alla doppietta sconto del 20% + coupon 30€! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Aspirapolvere HONITURE S14: le caratteristiche

HONITURE Aspirapolvere Senza Fili S14 ha un motore integrato da 450 W, che fornisce fino a 33Kpa di forte potenza di aspirazione, può facilmente raccogliere sporco, polvere, detriti, peli di animali domestici e altri detriti. E ha anche una batteria rimovibile da 7 * 2500 mAh che fornisce fino a 55 minuti di autonomia. Ha uno schermo OLED a colori con display di animazione in tempo reale. Lo schermo ha 8 modalità di animazione, che ti offrono la massima interazione intelligente. E questo aspirapolvere ha una funzione di memoria, quindi non devi regolare la potenza di aspirazione ogni volta che lo usi.

Ha un aspetto unico, i doppi manici e il design ergonomico possono facilmente gestire diversi scenari di pulizia. La parte posteriore di questo aspirapolvere adotta un design a scanalatura unico, che può essere appoggiato a piacimento su tavoli, sedie, divani e altri mobili, liberando le mani. La combinazione aggiornata di spazzola per pavimenti grande e rullo spazzola a forma di V può pulire in profondità i capelli e le particelle sul pavimento o sul tappeto; il bordo della spazzola per pavimenti si fonde perfettamente con il muro, assorbendo efficacemente la polvere dagli angoli del muro; le setole lisce impediscono ai capelli di aggrovigliarsi attorno al rullo. Questo aspirapolvere portatile potente adotta un sistema di filtrazione a 7 strati completamente sigillato, che può filtrare particelle di polvere fino a 0,3 micron, con una velocità di filtrazione fino al 99,99%, proteggendo le persone sensibili. Può emettere automaticamente fragranza, rinfrescare l’aria, offrendoti un’esperienza di pulizia davvero romantica.

HONITURE S14 è un’aspirapolvere senza fili potente. Oggi paghi tutto questo solo 169,99 euro, grazie alla doppietta sconto del 20% + coupon 30€! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.