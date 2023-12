OCCASIONISSIMA AMAZON: splendida statuina di Alice nel Paese delle Meraviglie a soli 57 euro! Un bel regalo

Sei ancora indecis* sui regali di Natale? Abbiamo un’idea per te: statuina Disney Tradition raffigurante Alice nel paese delle meraviglie in resina, dimensioni 10 x 10 x 20 cm, oggi scontata del 18%! Quindi la paghi solo 57,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Statuina Disney Tradition Alice nel paese delle meraviglie

Come detto, la Statuina Disney Tradition Alice nel paese delle meraviglie raffigura nei minimi particolari Alice, con il mitico Stregatto e Bianconiglio con l’inseparabile sveglia. Realizzata dal maestro Jim Shore, già autore di tante statuine a tema Disney.

Realizzata in resina, le dimensioni sono 10 x 10 x 20 cm, quindi ottima da esporre. Per bambini dai 4 anni in su. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Dunque, la statuina Disney Tradition raffigurante Alice nel paese delle meraviglie in resina oggi è scontata del 18%! Quindi la paghi solo 57,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.