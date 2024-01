OCCASIONISSIMA eBay: Apple iPhone 15 a SOLI 798 euro, sta andando a ruba!

Un’occasione forse irripetibile per chi vorrebbe acquistare un Apple iPhone 15. Su eBay, la versione 5G con 128 GB di memoria, nuovo, colore verde, a un prezzo choc: solo 798,90 euro! Significa che risparmierai 231,00 euro, ovvero il 22%!

Apple iPhone 15: le caratteristiche

La Dynamic Island ti mostra notifiche e attività in tempo reale, così non perdi di vista nulla: puoi controllare la musica, vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro. Nel nuovo design, il colore del vetro posteriore è infuso direttamente nel materiale. E la scocca in alluminio aerospaziale, insieme allo speciale processo a doppio scambio ionico usato per il vetro, contribuisce all’incredibile robustezza di iPhone 15. La nuova fotocamera principale di iPhone 15 scatta foto ad altissima risoluzione. Potrai catturare immagini splendide e dettagli straordinari, dalle istantanee ai paesaggi più spettacolari. Dettagli accurati e colori più intensi faranno la differenza nei tuoi ritratti. E ora puoi spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro, persino dopo aver scattato: così facile che è quasi magico. Vuoi cogliere l’attimo? Ora non devi più metterti a cercare la modalità Ritratto: se il soggetto è una persona, oppure un cane o un gatto, iPhone 15 acquisisce in modo automatico i dati sulla profondità. Puoi vedere subito l’immagine come ritratto, con uno sfondo sfocato ad arte, oppure puoi trasformarla in un secondo momento nell’app Foto.

Il chip A16 Bionic è il potente motore che permette ad iPhone 15 di darti tante funzioni evolute. Come la fotografia computazionale usata per generare foto da 24MP e ritratti di nuova generazione, la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, oppure le prestazioni grafiche velocissime che portano il gaming a un nuovo livello. Senza contare l’incredibile efficienza che si traduce in un’autonomia fantastica. Non a caso è nato come chip Pro. Il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il tuo iPhone 15 con lo stesso cavo che usi per il Mac o l’iPad. E ora puoi anche usare l’iPhone 15 per caricare il tuo Apple Watch o gli AirPods.5 Addio, grovigli di cavi. iPhone ha due funzioni di sicurezza progettate per salvarti la vita: SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. Quello che conta per te conta anche per Apple. Per noi è importante proteggere la tua privacy e darti più controllo sui tuoi dati, e ci impegniamo a usare più materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Inoltre, creiamo ogni iPhone con funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.

