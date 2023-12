OCCASIONISSIMA per rendere la tua casa smart: citofono Ring Intercom Amazon + Echo Dot a soli 54 euro!

Ring Intercom di Amazon rende smart il tuo citofono. Puoi interagire tramite smartphone ovunque ti trovi con chi bussa, un grande vantaggio quando non siamo in casa. In abbinamento troverai anche Echo Dot di Amazon (5ª generazione, modello 2022) in un bel colore blu notte, il tutto a soli 54,99 euro! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ring Intercom + Echo Dot Amazon

Migliora il tuo citofono compatibile per parlare con i visitatori e aprire la porta dell’ingresso dell’edificio direttamente dall’app Ring. Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono. Grazie alla funzione Apertura a distanza, puoi far entrare i tuoi ospiti nell’edificio tramite l’app Ring. Con la Comunicazione bidirezionale, puoi parlare con chi ha suonato il citofono tramite lo smartphone o il tablet. Fai entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti: invia loro una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica degli ospiti.

Goditi inoltre un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo e imposta dei timer con la voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia. Controlla i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati.

