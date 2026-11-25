Immagine generata con AI

Se stai pensando di acquistare un paio di occhiali smart con intelligenza artificiale e fotocamera integrata, vale la pena fermarsi un momento. Il 23 novembre 2026, l’Autoriteit Persoonsgegevens — il Garante per la privacy olandese — ha emesso un avvertimento ufficiale che sconsiglia esplicitamente ai consumatori di comprare questi dispositivi. Il motivo? Test condotti su sei modelli in commercio hanno rivelato errori critici, falle di sicurezza e rischi concreti legati al rispetto del GDPR. Una notizia che riguarda da vicino chiunque voglia capire dove si trovano oggi i confini tra tecnologia indossabile e tutela dei dati personali — e che accende un faro importante sul tema degli occhiali smart privacy.

Cosa ha fatto esattamente il Garante olandese

L’Autoriteit Persoonsgegevens (AP) non si è limitata a esprimere preoccupazioni generiche. L’autorità ha condotto test approfonditi su sei modelli di occhiali smart con IA venduti nel territorio olandese, analizzando come questi dispositivi raccolgono, elaborano e gestiscono i dati degli utenti e delle persone nelle vicinanze.

I risultati sono stati tutt’altro che rassicuranti. I test hanno messo in luce errori critici nel funzionamento, vulnerabilità di sicurezza e problemi di conformità al GDPR — il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. In pratica, i dispositivi esaminati non rispettano gli standard minimi richiesti dalla normativa vigente.

L’AP ha quindi deciso di andare oltre la semplice segnalazione tecnica, emettendo un avviso diretto ai consumatori: non acquistare questi prodotti. È una presa di posizione netta, rara per un’autorità di regolamentazione che di solito preferisce indagare prima di esprimersi pubblicamente.

Quali rischi concreti emergono per chi li indossa — e per chi è nelle vicinanze

Uno degli aspetti più interessanti — e preoccupanti — emersi dai test riguarda non solo chi indossa gli occhiali, ma anche le persone che si trovano nelle vicinanze. Gli occhiali smart con fotocamera integrata riprendono continuamente l’ambiente circostante, raccogliendo dati su chiunque capiti nel campo visivo del dispositivo, senza che queste persone abbiano dato alcun consenso.

I rischi identificati dall’AP includono:

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Risposte errate in situazioni di emergenza : i sistemi IA integrati hanno fornito indicazioni scorrette proprio nei momenti in cui la precisione è più importante.

: i sistemi IA integrati hanno fornito indicazioni scorrette proprio nei momenti in cui la precisione è più importante. Pericoli specifici per i minori : i dispositivi testati non dispongono di protezioni adeguate quando entrano in gioco dati relativi a bambini e adolescenti.

: i dispositivi testati non dispongono di protezioni adeguate quando entrano in gioco dati relativi a bambini e adolescenti. Falle nella sicurezza dei dati : le vulnerabilità riscontrate potrebbero esporre le informazioni raccolte a accessi non autorizzati.

: le vulnerabilità riscontrate potrebbero esporre le informazioni raccolte a accessi non autorizzati. Non conformità al GDPR: i modelli esaminati presentano criticità rispetto al regolamento europeo, che impone obblighi precisi su consenso, trasparenza e minimizzazione dei dati.

In questo caso, il problema non è solo teorico. Un dispositivo che sbaglia a rispondere in un’emergenza può avere conseguenze reali sulla salute e sulla sicurezza di chi lo usa. E una falla nella gestione dei dati può significare che informazioni sensibili finiscano nelle mani sbagliate.

Occhiali smart e privacy: perché il nodo è strutturale

Il tema degli occhiali smart privacy non è nuovo, ma l’indagine olandese porta alla luce una tensione che finora era rimasta in secondo piano nel dibattito pubblico. Questi dispositivi sono progettati per essere discreti — ed è esattamente questo il problema dal punto di vista della privacy.

Una fotocamera integrata in un paio di occhiali è molto meno visibile di uno smartphone puntato verso qualcuno. Chi viene ripreso spesso non se ne accorge. E i dati raccolti — immagini, riconoscimento di volti, contesti ambientali — possono essere elaborati dall’IA in tempo reale, generando profili dettagliati senza che nessuno abbia acconsentito a nulla.

Il GDPR, in vigore in tutta l’Unione Europea, richiede che il trattamento dei dati personali sia lecito, trasparente e limitato alle finalità dichiarate. Quando un dispositivo indossabile raccoglie dati su persone terze senza che queste siano informate, il rispetto di questi principi diventa praticamente impossibile da garantire.

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Non a caso, l’AP ha scelto di testare i modelli in commercio nei Paesi Bassi: si tratta di prodotti accessibili a chiunque, non di prototipi di laboratorio. Il messaggio implicito è che il problema esiste oggi, sugli scaffali dei negozi.

Cosa significa per i consumatori europei

L’avvertimento dell’AP riguarda formalmente i prodotti venduti in Olanda, ma le implicazioni sono rilevanti per tutti i consumatori europei. Le autorità per la protezione dei dati dei diversi Paesi UE collaborano nell’ambito del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), e un’indagine condotta da un’autorità nazionale può facilmente diventare il punto di partenza per azioni coordinate a livello continentale.

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Se stai valutando l’acquisto di occhiali smart con IA, ci sono alcune domande pratiche che vale la pena porti:

Il produttore fornisce informazioni chiare su come vengono trattati i dati raccolti dalla fotocamera?

Esiste una politica sulla privacy che rispetti i requisiti del GDPR?

Il dispositivo offre modalità per disattivare la raccolta dati o per cancellare le informazioni registrate?

Sono previste protezioni specifiche per i dati di minori?

Se le risposte a queste domande non sono facilmente reperibili, è un segnale da non ignorare.

Il mercato degli smart glasses: una crescita che anticipa la regolamentazione

Il caso olandese arriva in un momento in cui il mercato degli occhiali smart è in forte espansione. Diversi produttori stanno lanciando dispositivi con fotocamere e funzionalità IA sempre più avanzate, puntando su un pubblico di consumatori che cerca un’esperienza tecnologica integrata nella vita quotidiana.

Il problema, come spesso accade con le tecnologie emergenti, è che la regolamentazione fatica a tenere il passo con l’innovazione. I test condotti su sei modelli dall’AP dimostrano che i dispositivi oggi disponibili non soddisfano gli standard già esistenti — figuriamoci quelli che potrebbero essere introdotti in futuro.

Per chi lavora nel settore o per chi segue l’evoluzione normativa, l’indagine olandese è un campanello d’allarme chiaro: il tema degli occhiali smart privacy è destinato a diventare centrale nel dibattito regolatorio europeo nei prossimi mesi.

Per ora, il consiglio più pratico che si può dare è anche il più diretto: prima di acquistare un paio di occhiali smart con IA, aspetta che il mercato si adegui agli standard di tutela che i consumatori europei hanno il diritto di aspettarsi. L’avvertimento dell’Autoriteit Persoonsgegevens non è un’opinione — è il risultato di test su prodotti reali, ed è difficile ignorarlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.