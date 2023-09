Occhiali da sole CARRERA a soli 62 euro: RISPARMIA con stile!

Carrera è un marchio di occhiali da sole e da vista nato nel 1956, grazie al pioniere austriaco Wilhelm Anger, produttore di occhiali con la sua azienda ‘Wilhelm Anger Werker’. Il quale scelse di ribattezzare l’impresa ispirandosi alla Carrera Panamericana. Una corsa su strada aperta si svolge in Messico nei primi anni ’50 ed è ampiamente considerata come una delle più temibili gare automobilistiche del mondo. Gli occhiali Carrera nascono proprio inizialmente come accessorio per gli automobilisti, ma nel corso degli anni divennero un accessorio legato alla moda e allo stile. Qui presentiamo una straordinaria offerta che riguarda uno dei suoi occhiali più rappresentativi: Occhiali da Sole Carrera 237/S, che pagherai solo 62,10 euro grazie al coupon SETTEMBRE2023! Il quale scade il 30 settembre, quindi hai ancora poco tempo!

Carrera 237/S Black/Grey: proteggiti con stile

Scopriamo meglio tutte le caratteristiche degli occhiali da sole Carrera 237/S. Parliamo di un paio di occhiali che da un lato conservano il design sportivo che ha fin dalle origini contrassegnato questo marchio. Ma, al contempo, hanno anche una certa eleganza. La grande montatura in resina stampata a iniezione è caratterizzata da un doppio ponte e aste sottili evidenziate dall’iconica texture a griglia del brand, per un moderno effetto tridimensionale. Grazie alle cerniere flessibili, assicurano comfort e stile ideali, in grado di soddisfare anche i gusti più esigenti. Le lenti sono nere sfumate, tendenti al grigio. Quindi ideali per proteggersi ma anche per riuscire a vedere in caso di situazioni con minore luce (per esempio all’imbrunire, oppure in macchina mentre si guida).

La lente è inoltre polarizzata. Cosa significa? Le lenti polarizzate funzionano come una tenda veneziana: questa, infatti, blocca la luce accecante, lasciando comunque passare la luce “utile“. Dunque, la lente agisce come un filtro che lascia passare i dati importanti, bloccando invece la porzione di luce dannosa. Consente pertanto di continuare a percepire forme e colori. Sono molto utili soprattutto quando i riflessi tendono a lanciare luci accecanti, si pensi a quando siamo al mare o sulla neve.

Insomma, un paio di occhiali che ti proteggono con stile, che oggi paghi solo 62,10 euro grazie al coupon SETTEMBRE2023! Il quale scade il 30 settembre, quindi hai ancora poco tempo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.