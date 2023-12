OFFERTA A TEMPO: Ciabatta 12 prese (8 schuko e 4 USB) e 2 interruttori a soli 24 euro!

Offerta straordinaria per chi cerca una ciabatta multipresa sicura, ignifuga e anti-sovraccaricamento. Infatti, la ciabatta HoniHom prevede ben 8 prese Schuko e 4 USB, con 2 interruttori indipendenti e cavo da 1,5 metri, puoi prenderla a soli 24,21 euro, grazie alla combo 5% + coupon 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ciabatta multipresa HoniHom: le caratteristiche

Ciabatta multipresa 8 posti con 2 interruttori indipendenti: questa presa multipla USB C ha 2 interruttori indipendenti, puoi controllare le prese su entrambi i lati tramite questi 2 interruttori. Accendere/spegnere la spina che non deve essere utilizzata per molto tempo per risparmiare energia. Ampia distanza tra le prese: scoprirai che alcuni adattatori di grandi dimensioni “occupano due prese” una volta collegati. E’ dotata di due prese CA ampiamente distanziate, quindi puoi utilizzare un adattatore ampio senza preoccuparti che occupi le prese adiacenti.

Con multipresa di protezione da sovratensione da 1700 joule, la massima protezione di preziosi dispositivi elettronici da fulmini e danni da sovratensione. Ha anche funzioni come protezione da sovracorrente, cortocircuito, sovratensione e sovraccarico. È molto sicuro da usare. 8 prese e ricarica USB intelligente: multipresa elettrica con 8 prese (potenza 16 A/4000 W), 2 USB-A, 2 USB-C (potenza totale 5 V/3,4 A/17 W). Chip di ricarica intelligente integrato. Dopo una carica completa, si fermerà automaticamente Risparmia energia per te stesso. Comodità e durata: il design della presa multipla a parete ha due fori sul retro, puoi appenderlo al muro. Le prese di sicurezza disposte a 45° sono adatte anche per spine angolari, che possono risparmiare molto spazio sulla scrivania. Utilizzo di materiale ABS + PC ignifugo di alta qualità. Asta di guida in rame puro al 100% E certificazione CE, ROHS ottenuta.

