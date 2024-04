OFFERTA A TEMPO da URLO: pentola elettrica Moulinex 15 in 1 a soli 179€

La pentola elettrica Moulinex Turbo Cuisine & Fry Multicooker è un prezioso alleato per chi ha poco tempo per cimentarsi ai fornelli. Con i suoi 15 programmi di cottura personalizzabili, ti permette di cucinare qualsiasi alimento in modo facile e super veloce. Oggi la trovi ad un prezzo bomba su Amazon: solo 179€, al posto di 349€. Questa pentola elettrica ti permette di fare qualsiasi cosa in cucina: dall’arrosto, alle verdure grigliate fino ad arrivare alle patatine fritte dato che funge anche da friggitrice ad aria. Corri ad acquistarla su Amazon approfittando del taglio di prezzo di 170€: l’offerta a tempo scade tra poche ore.

Pentola elettrica Moulinex, il tuo alleato in cucina

La pentola elettrica Moulinex Turbo Cuisine & Fry Multicooker è l’ideale per cotture versatili e veloci. Puoi utilizzarla come una pentola a pressione per cuocere le tue pietanze 3 volte più velocemente rispetto alla cottura tradizionale, come una friggitrice ad aria e in sostituzione di tanti altri elettrodomestici , senza necessità di monitorare la cottura.

Questa pentola elettrica, infatti, è la diretta evoluzione del modello precedente che aggiunge l’accessorio Extra Crisp Lid per friggere ad aria tutti i tuoi piatti preferiti, senza olio ed in modo sano e veloce. Inoltre, è facilissima da utilizzare: seleziona il programma di cottura desiderato con la manopola o tramite l’interfaccia touch sul coperchio per la frittura ad aria e gusta i tuoi piatti cucinati in modo uniforme e perfetto.

Grazie all’esclusiva Spherical Bowl che offre una superficie di riscaldamento maggiore e una circolazione del calore ottimizzata, avrai sempre risultati sempre eccezionali e deliziosi. La confezione include anche diversi accessori ed un ricettario con 60 ricette per sperimentare in cucina.

Rivoluziona oggi il tuo modo di cucinare e acquista subito la pentola elettrica Moulinex Turbo Cuisine & Fry Multicooker su Amazon: ancora per pochissime ore, la trovi al prezzo scontatissimo di soli 179€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.