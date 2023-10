Offerta a tempo limitato Surfshark VPN: 85% di sconto + 2 mesi GRATIS

Sul sito ufficiale di Surfshark VPN è disponibile una nuova offerta su uno dei migliori servizi per rapporto qualità prezzo: 85% di sconto più 2 mesi extra in regalo per tutti coloro che sceglieranno di aderire al piano di due anni in occasione di questa giornata, prima che l’offerta a tempo limitato scada.

Grazie al maxi sconto applicato oggi, il prezzo del piano Starter (quello più economico) crolla a 2,30 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 59,76 euro per 26 mesi (se tieni conto che 2 mesi di servizio aggiuntivi sono gratis).

Surfshark VPN in sconto dell’85% per i primi 2 anni

Il piano Surfshark Starter assicura una VPN stabile, veloce e sicura, grazie ad un’avanzata tecnologia proprietaria, pluripremiata dalle riviste di settore. In più c’è uno strumento che consente di bloccare gli annunci pubblicitari quando si naviga su Internet, così come un sistema che permette di disattivare in automatico i pop-up dei cookie.

Per una protezione ancora più efficace dalle minacce informatiche puoi prendere in considerazione il piano One, in offerta a 2,94 euro per i primi 2 anni per effetto dell’84% di sconto.

È il piano più popolare di Surfshark e oltre alle funzionalità della versione Starter aggiunge anche una protezione antivirus 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una protezione della webcam e una difesa avanzata da spyware e malware.

Ma non è tutto, perché riceverai anche avvisi su eventuali violazioni del tuo indirizzo di posta elettronica, dei tuoi documenti d’identità e delle tue carte di pagamento.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Surfshark VPN per attivare il piano Starter beneficiando di un maxi sconto dell’85% più 2 mesi extra in regalo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.