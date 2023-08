SUPER OFFERTA: - 20% sugli AirPods Pro di seconda generazione

Coloro alla ricerca di un nuovo paio di auricolari wireless eleganti e dalle prestazioni eccezionali dovrebbero approfittare immediatamente della SUPER OFFERTA sugli AirPods Pro di seconda generazione. I magnifici auricolari true-wireless Apple sono in SUPER OFFERTA su Amazon al prezzo di 239,89€, un’incredibile sconto del 20% sul prezzo originale di 299,99€.

AirPods Pro 2: potenza ed eleganza ad un prezzo BOMBA

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono alimentate dal potente chip H2, il quale offre una cancellazione del rumore raddoppiata rispetto alla versione precedente. Il driver a bassa distorsione e l’amplificatore su misura permetto agli AirPods Pro di offrire bassi più ricchi e un audio cristallino su una gamma più ampia di frequenze.

Inoltre, la modalità Trasparenza ti permette di non isolarti dal mondo. Nello specifico, grazie alla potenza del chip H2, l’elaborazione on-device riduce il rumore ambientale forte, come la sirena di un’autoambulanza, per un ascolto più piacevole.

L’audio spaziale personalizzato, invece, porta l’esperienza di ascolto di AirPods ad un livello successivo, poiché la percezione del suono è unica per ogni persona in base alle dimensioni e alla forma della testa e delle orecchie.

Con il controllo touch su AirPods Pro, regolare il volume e gestire la riproduzione è facile e intuitivo. Ti basterà premere lo stelo per cambiare canzone, rispondere a una telefonata e altro, o dire “Ehi Siri” per fare una richiesta. Inoltre, il sensore di rilevamento della pelle migliorato attiva/interrompe la riproduzione in modo più accurato, prolungando la durata della batteria.

A proposito di autonomia, gli AirPods Pro di seconda generazione offrono un’ora e mezza di autonomia in più rispetto alla generazione precedente, per un totale di sei ore con la cancellazione attiva del rumore. Grazie alla custodia, l’autonomia può arrivare fino a 30 ore con la cancellazione attiva del rumore, sei ore in più rispetto alla prima generazione.

Non lasciarti sfuggire questa INCREDIBILE OFFERTA e corri ad acquistare gli AirPods Pro al prezzo BOMBA di 239,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.