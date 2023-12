OFFERTA Amazon del giorno: Smartwatch completo di tutte le funzioni per Android e iOS a soli 14 euro!

Lo Smartwatch Bluetooth ASIAMENG per Android e iOS è davvero completo di tutto: Podometro, tantissime modalità sportive, Cardiofrequenzimetro, ricezione dei messaggi Social, Tracker attività Intelligente, Impermeabile IP68, calcolo ciclo Mestruale, gestione della Musica e tanto altro ancora! Oggi lo paghi meno della metà, grazie al Coupon del 50% di sconto, quindi solo 14,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

ASIAMENG Smartwatch Bluetooth: le caratteristiche

ASIAMENG Smartwatch Bluetooth ti aiuta a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento. Divertiti a essere in forma, al sicuro e attivo. Monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore. L’orologio monitora la frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore al giorno e ti consente di leggere con precisione i dati in grafici di facile lettura.

Ricevi notifiche di chiamate, messaggi, eventi di calendario e delle app come Facebook, WhatsAPP, Telegram, Gmail, Messenger e Instagram, funzione disponibile quando il telefono si trova nelle vicinanze. Prevede le varie fasi del tuo ciclo femminile anche prima del tuo corpo. Monitoraggio della qualità del sonno con cura e precisione. Puoi controllare statistiche dettagliate su sonno profondo, sonno leggero e sonno sveglio sul tuo smartphone per aiutarti a migliorare la qualità del sonno.

