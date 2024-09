Offerta Amazon incredibile sugli Auricolai JBL più innovati sul mercato

Amazon ha lanciato una promozione speciale su un modello di cuffiette Bluetooth top di gamma nel settore! Parliamo degli Auricolari In-Ear JBL Tour Pro 2, oggi disponibili a soli 199 euro con uno sconto maxi del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Auricolari In-Ear JBL Tour Pro 2: audio immersivo e massima versatilità

Gli Auricolari In-Ear JBL Tour Pro 2 sono dei piccoli gioiellini della tecnologia che vantano specifiche tecniche eccezionali.

Sono dotati dell’innovativa tecnologia JBL Tour MK11 che garantisce una distorsione minima e un audio nitido anche in ambienti rumorosi, mentre grazie al JBL Spatial Sound ti sembrerà di essere sempre al centro di un concerto.

Inoltre sono progettati con una custodia intelligente con touchscreen che consente di controllare le impostazioni a colpo d’occhio e senza dover utilizzare il dispositivo.

Potrai scegliere quando vuoi la funzionalità di cancellazione del rumore per isolarti completamente nella tua musica, oppure quella di True Adaptive e Smart Ambient con microfoni integrati che permettono di bloccare i rumori di sottofondo che distraggono, pur restando consapevoli dei suoni importanti intorno a te.

Per finire, le tue chiamate risulteranno sempre nitide anche in ambienti rumorosi grazie all’integrazione di 6 microfoni, mentre con una durata della batteria fino a 40 ore potrai godere di conversazioni fluide e senza interruzioni.

Oggi gli Auricolari In-Ear JBL Tour Pro 2 sono disponibili su Amazon a soli 199 euro con uno sconto maxi del 29%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.