Offerta Amazon IRRIPETIBILE: -42% sul Motorola Moto Edge 30 Neo

Motorola Moto Edge 30 Neo è in offerta su Amazon a un prezzo assolutamente imperdibile. Ti basti sapere che, complice uno sconto immediato del 42%, quest’oggi ti bastano appena 249€ per stringere tra le mani il validissimo mediogamma di Motorola.

Leggero, sottile, di design e con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile, il terminale Android di fascia media è pronto a sorprenderti fin da subito.

Solo su Amazon trovi il 42% di sconto sul Motorola Moto Edge 30 Neo

Frontalmente un eccezionale pannello OLED da 6.2 pollici super fluido e ad altissima risoluzione è accompagnato da una fotocamera per selfie di qualità, mentre sotto la scocca un potente processore Qualcomm è affiancato da una batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Come se non bastasse, sul retro troviamo anche un modulo fotografico doppio con un sensore principale da 64 MP: il risultato sono foto e video sempre ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Nessun errore di prezzo, è tutto vero. Metti subito nel carrello il bellissimo smartphone di Motorola e sfrutta lo sconto pazzo del 42%; oggi il telefono ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

