Offerta Avast SecureLine VPN: sconti fino al 50%

Avast è un marchio noto in tutto il mondo. Si tratta di un’azienda con sede a Praga che, da svariati anni, si occupa di sicurezza informatica.

Nonostante il brand abbia ottenuto successo grazie al noto antivirus, negli ultimi anni è scesa in campo anche nell’ambito delle Virtual Private Network. In tal senso, il prodotto noto come Offerta Avast SecureLine VPN, è riuscito a catturare l’attenzione dei comuni internauti così come degli addetti ai lavori per la sua efficacia.

Le VPN sono una soluzione che permette di tutelare sicurezza e privacy di chi l’adotta, andando a filtrare l’indirizzo IP reale dell’utente sostituendolo con uno di un server situato altrove. Ciò comporta grandi vantaggi, rendendo anonima la navigazione e proteggendo da eventuali intromissioni esterne.

Se Avast SecureLine VPN è, già di base, uno dei servizi più interessanti del settore, grazie ai recenti sconti risulta pressoché imperdibile per chi sta cercando una VPN di reale valore.

Perché scegliere Avast SecureLine VPN?

Cosa rende la VPN offerta da Avast così interessante? In realtà, a determinare il successo di questo servizio, sono diversi fattori.

La capacità di bloccare chiunque cerchi di controllare ciò che l’utente sta facendo, è sicuramente un fattore determinante per la scelta. Che si tratti di provider, hacker, agenzie pubblicitarie o enti governativi, questa VPN offre totale anonimato.

La protezione della linea Wi-Fi in caso di accesso a rete pubblica, è un altro vantaggio considerevole: per questo motivo, Avast SecureLine VPN è una soluzione ideale anche per persone che viaggiano molto.

La velocità della rete offerta, grazie ai vari server sparsi su tutto il globo, permette l’utilizzo della VPN anche per fruire di contenuti audiovisivi in streaming senza rallentamenti. Un vantaggio dunque, per chi vuole accedere a show televisivi o film da piattaforme con limitazioni territoriali.

Quanto offerto è utilizzabile non solo da PC Windows, ma anche su Mac nonché su device come smartphone Android e iPhone.

E il prezzo? Con la sottoscrizione annuale è possibile ottenere uno sconto del 39%. Chi effettua un abbonamento biennale invece, può portare la riduzione del prezzo al 44% mentre, per ottenere il massimo del risparmio (con lo sconto del 50%) è necessario effettuare la sottoscrizione da 36 mesi: in questo caso, la VPN viene a costare solo 3,75 euro al mese.