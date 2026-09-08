Offerta bomba da Action, gli auricolari del momento costano quanto il caffè: è l'offerta migliore di Settembre

Tra le offerte di settembre spunta un accessorio tecnologico dal prezzo sorprendentemente basso, soprattutto considerando alcune delle funzioni che porta con sé.

Action punta ancora una volta sugli acquisti low cost e mette sugli scaffali un prodotto pensato per musica, podcast e chiamate quotidiane. La promozione ha però una scadenza ravvicinata e, come spesso accade con queste occasioni, la disponibilità nei singoli negozi può diventare il vero limite.

Action, prezzo shock e scadenza: gli auricolari Solix a 7,88 euro

Il numero che salta subito agli occhi è uno: 7,88 euro per gli auricolari wireless Solix. Nel volantino Action lo sconto indicato è del 20% rispetto al prezzo precedente. La promozione resta valida fino all’8 settembre nei negozi aderenti, salvo esaurimento scorte.

Tradotto: chi è interessato farebbe meglio a passare presto dal punto vendita più vicino, perché la disponibilità può cambiare anche nel giro di poche ore. Nei discount, soprattutto quando un accessorio elettronico scende sotto i dieci euro, gli scaffali si svuotano in fretta. E qui il richiamo è evidente: auricolari con ANC a meno di 8 euro.

Cancellazione del rumore, touch e batteria: cosa offrono davvero

Secondo quanto riportato nella promozione, i Solix hanno la cancellazione attiva del rumore, pensata per attenuare parte dei suoni esterni durante l’ascolto. Non bisogna aspettarsi le prestazioni di auricolari premium, ma su autobus, in strada o durante una pausa studio può comunque tornare utile.

Presenti anche i comandi touch sugli auricolari, così si possono gestire musica e chiamate senza prendere in mano lo smartphone. L’autonomia dichiarata arriva fino a 25 ore complessive di riproduzione con la custodia di ricarica. In confezione c’è anche un cavo USB-C.

Tre i colori indicati: blu, bianco e nero. Un dettaglio da non sottovalutare, perché su prodotti così economici spesso la scelta dipende da ciò che resta in negozio. Nel complesso, la scheda punta più sulla praticità che sulla qualità audio di alto livello.

A chi conviene comprarli e quali limiti guardare prima

L’offerta può avere senso per chi cerca auricolari economici per tutti i giorni, magari da tenere nello zaino, in ufficio o come secondo paio di scorta. Possono andare bene per studenti, pendolari e per chi ascolta podcast o playlist senza pretendere una resa da cuffie professionali.

Prima di comprarli, però, meglio sapere cosa si sta prendendo: a questo prezzo la cancellazione attiva del rumore potrebbe essere meno incisiva rispetto ai modelli di fascia media, e non vengono indicati dettagli su codec audio, impermeabilità o qualità dei microfoni. Vanno letti per quello che sono: auricolari wireless low cost con funzioni interessanti, non la scelta definitiva per audiofili o per chi passa ore al telefono. Se ancora disponibili da Action, i Solix a 7,88 euro restano comunque una delle offerte più aggressive di inizio settembre tra gli accessori audio economici.