Offerta bomba: Moto g85 a quasi metà prezzo, oggi lo paghi solo 188€!

Moto g85: tutte le caratteristiche tecniche

Il Moto g85 5G si distingue per il suo design raffinato e caratteristiche da top di gamma. La scocca leggera, con finiture in materiale vegano premium, non solo è elegante, ma anche estremamente pratica grazie al peso contenuto di soli 170 grammi. Le dimensioni compatte (16,19 x 0,76 x 7,31 cm) lo rendono ideale per un utilizzo quotidiano comodo e senza ingombri.

Ma ciò che colpisce davvero è il display. Il pannello curvo pOLED da 6,67 pollici offre una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz, garantendo immagini fluide e dettagliate. Che tu stia guardando un film, giocando o navigando, l’esperienza visiva sarà sempre al top.

Il comparto fotografico è altrettanto sorprendente. Con una doppia fotocamera posteriore da 50MP + 8MP e stabilizzazione ottica dell’immagine, le tue foto saranno sempre nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ideale per immortalare i momenti più belli con una qualità da professionista.

Sotto la scocca batte un cuore potente: il processore Snapdragon 6s Gen 3, supportato da ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La connettività 5G ti permette di navigare e scaricare contenuti alla velocità della luce, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W ti assicura un’autonomia prolungata, perfetta per accompagnarti durante tutta la giornata.

Il sistema operativo Android 14 offre un’interfaccia moderna e intuitiva, con aggiornamenti di sicurezza regolari per garantire un utilizzo senza preoccupazioni. Tutto questo, unito al prezzo super competitivo, rende il Moto g85 5G una scelta imbattibile per chi cerca qualità e convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.