Offerta BOMBA: oggi la Tastiera da gaming Logitech la paghi meno della metà

La tastiera meccanica da gaming Logitech combina prestazioni di alto livello e un design raffinato, ed ora è disponibile a un prezzo straordinario di 39,99€. Grazie ad uno sconto del 53%, questa è l’occasione perfetta per migliorare la tua postazione di gioco senza spendere una fortuna.

Un design compatto e funzionale

La Logitech G413 TKL SE si distingue per il suo formato tenkeyless, ideale per chi cerca maggiore spazio sulla scrivania senza sacrificare le performance. Questo formato compatto è perfetto per chi ama la semplicità e l’efficienza, offrendo al contempo una portabilità eccellente grazie ad un peso minimo.

Il telaio in lega di alluminio-magnesio spazzolato non solo conferisce robustezza, ma dona anche un’estetica minimalista e professionale. I copritasti in PBT, altamente resistenti all’usura, garantiscono una durata superiore rispetto ai materiali tradizionali, mantenendo la tastiera in condizioni ottimali nel tempo.

Prestazioni meccaniche senza compromessi

Questa tastiera meccanica è dotata di switch tattili, progettati per offrire una risposta precisa e immediata, perfetta per le sessioni di gioco più intense. La tecnologia anti-ghosting con rollover a 6 tasti assicura che ogni comando venga registrato correttamente, anche nelle situazioni più frenetiche.

Inoltre, l’illuminazione LED bianca, discreta ma efficace, crea l’atmosfera ideale per giocare anche in condizioni di scarsa luminosità, senza risultare invasiva o distraente.

La G413 TKL SE non è solo una tastiera da gaming: i 12 tasti funzione (FN) integrati consentono di gestire facilmente il volume, la riproduzione multimediale e l’illuminazione senza dover interrompere il gioco. La lunghezza del cavo USB di 1,8 metri garantisce ampia libertà di movimento e una connessione stabile, adattandosi perfettamente a qualsiasi configurazione.

Compatibilità e versatilità

Questa tastiera è compatibile con Windows 10 e macOS X 10.14 (o versioni successive), rendendola una scelta versatile per utenti con esigenze diverse. Che tu sia un giocatore PC o un utente Mac, la G413 TKL SE si adatta perfettamente al tuo ecosistema.

Oltre alle caratteristiche tecniche avanzate, ciò che rende questa tastiera un vero affare è il suo prezzo. Con un costo ridotto a 39,99€ rispetto al prezzo originale di 84,99€ grazie ad un mega sconto del 53%, rappresenta un’opportunità unica per aggiornare la tua postazione gaming con un prodotto di qualità superiore. Non lasciarti sfuggire questa occasione e porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore!

