Offerta BOMBA per la Nintendo Switch Lite: risparmio SICURO con questo coupon

Dai una svolta alle tue sessioni di gaming con la Nintendo Switch Lite. Da oggi è disponibile un coupon imperdibile su eBay che ti dà la possibilità di acquistarla ad un prezzo d’occasione: 194,90 euro invece che 229,90! Per poter usufruire della promo, ti basta inserire il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento per riscattare l’offerta e godere del prezzo ridotto. Disponibile nella colorazione corallo, saprà darti il massimo del comfort e delle prestazioni per videogiochi come Super Mario, Pokémon, Zelda e tanto altro. Hai poco tempo, riscatta ora il coupon e portati a casa una delle console più interessanti degli ultimi anni.

Codice coupon: PSPRMAR24

Nintendo Switch Lite: scheda tecnica di livello e comodità totale

La Nintendo Switch Lite è il meglio che puoi trovare nel mercato delle console portatili. Coi suoi comandi integrati ed un design più compatto e leggero che mai, avrai la possibilità di giocare ai titoli per Nintendo Switch ovunque tu voglia. Rispetto alla versione di base, la Lite non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo, e dunque non può trasmettere le immagini alla TV.

Lo schermo è di 5,5″ con una risoluzione HD da 1280 x 720 pixel, uno degli standard più elevati che potete trovare nel mondo del gaming. Un punto di svolta importante lo si ha con i tasti, che ora non sono più separati come nella versione originale ma anzi hanno una comoda croce per un controllo del gameplay impeccabile.

Se sei solito passare tante ore fuori casa, allora questa periferica di gioco è pensata proprio per te. E se consideri che c’è il coupon su eBay per pagarla ancora meno, ecco che l’acquisto aspetta solo di essere concluso. Inserisci adesso il codice PSPRMAR24 nella pagina dedicata, non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.