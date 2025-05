Offerta da URLO: Monitor MSI Modern da 23.8" a meno di 100€ (-41%)

Il Monitor MSI Modern è la scelta ideale per chi desidera qualità senza compromessi, ora in offerta a un prezzo semplicemente imbattibile! Proposto su Amazon a soli 99,99€ (anziché 169,99€), grazie ad un mega sconto del 41%, questo gioiello tecnologico offre tutto ciò che serve per migliorare la tua esperienza visiva, sia per il lavoro che per il tempo libero.

Monitor MSI Modern: tutte le specifiche tecniche

Dotato di un pannello IPS Full HD con risoluzione 1920×1080 pixel, il Monitor MSI Modern garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per ogni esigenza. Ma non finisce qui: la frequenza di aggiornamento di 100 Hz assicura una fluidità straordinaria, mentre il supporto HDR Ready esalta colori e contrasti per un realismo senza precedenti. È la soluzione ideale per chi vuole immergersi nei propri contenuti preferiti o lavorare con una qualità visiva superiore.

Il design non è da meno: vincitore del prestigioso Red Dot Award, il supporto ergonomico di questo monitor permette regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e pivot, adattandosi perfettamente alle tue necessità. Grazie alla compatibilità con il sistema VESA, puoi installarlo anche a parete o su bracci dedicati, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo.

MSI pensa anche alla tua salute visiva: la tecnologia EyesErgo, certificata TÜV Rheinland, integra funzionalità come Less Blue Light PRO e Anti-Flicker, riducendo l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, il software Eye-Q Check ottimizza automaticamente le condizioni di visualizzazione, garantendo un comfort visivo ineguagliabile.

Per quanto riguarda la connettività, il Modern MD2412P non delude: porte HDMI 1.4b e USB Type-C con supporto DisplayPort Alt Mode e Power Delivery rendono questo monitor un vero hub tecnologico. Puoi collegare e ricaricare i tuoi dispositivi senza bisogno di alimentatori aggiuntivi. Non mancano nemmeno un’uscita cuffie e altoparlanti integrati, per un’esperienza audio completa. Che tu lo utilizzi in casa o in ufficio, il Modern MD2412P saprà conquistarti con il suo mix di prestazioni e praticità.

Questa è la tua occasione per portare a casa un display di alta qualità a un prezzo straordinario di 99 euro grazie ad uno sconto del 41%. Non aspettare: approfitta subito di questa offerta esclusiva su Amazon e scopri come il Monitor MSI Modern può rivoluzionare il tuo modo di lavorare e divertirti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.