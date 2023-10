Offerta davvero FURBA di oggi: Samsung tv ad un prezzo MINUSCOLO

Anche tu vorresti tanto cambiare la tua vecchia tv con una nuovissima di Samsung? Con cui vedere film e serie tv come al cinema? Beh, allora non dovresti rinunciare a questa smart tv di Samsung, pensa che oggi te la porti a casa a soli 182€, invece di 239€. Corri subito su Amazon, prima che questa offerta shock possa terminare!

Una promo a cui davvero pochi sono riusciti a resistere, si tratta di un modello davvero incredibile, con mega sconto del 24%. Non ti resta che aggiungere la smart tv al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Samsung TV HD, Smart TV 24″ HDR, Purcolor, WiFi, Slim Design, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant

Una smart tv davvero assurda, al suo minimo storico, mai visto prima di oggi. Ti potrà regalare dei colori e una luminosità come al cinema, che penso tu non abbia mai trovato in nessuna tv di casa tua, non aspettare più!

Dettagli ultra definiti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia High Dynamic Range. Con colori intensi, naturali e realistici per un’esperienza visiva senza precedenti. Un ottimo intrattenimento e sport in streaming con Netflix, Disney+, Now TV, Dazn e non solo.

Design elegante e sottile, che si integra ottimamente in ogni ambiente. La smart tv di Samsung è già predisposta a ricevere Digitale Terrestre 2.0.

Una promo davvero incredibile, a cui non potrai davvero più resistere: oggi è la smart tv più acquistata su Amazon. Corri subito a vederla, ne restano davvero pochissime disponibili ancora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.