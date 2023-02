Offerta DAZN per San Valentino: ti abboni a 20,99€ per 12 mesi

Si sa che San Valentino e il calcio non vanno spesso d’accordo, ma in questo caso è un’accoppiata che funziona alla grande. DAZN ha lanciato una nuova promozione proprio in occasione della festa degli innamorati che ti permette di abbonarti per 12 mesi a soli 20,99 euro al mese invece di 29,99.

L’offerta è valida per chiunque attivi un nuovo account o ne riattivi uno precedente con il piano DAZN Standard che ti permette di accedere a tutti i contenuti della piattaforma, senza limiti, da un massimo di sei dispositivi.

DAZN: come funziona l’offerta di San Valentino e come attivare la promozione

La promozione è valida dal 9 al 14 febbraio ed è riservata a coloro che assoceranno un metodo di pagamento con carta di credito, di debito o PayPal. Tutto quello che devi fare è attivare o riattivare il tuo account entro il 14 febbraio direttamente dal sito ufficiale.

Ricorda che con DAZN Standard puoi avere tutta la serie A TIM, con 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la SerieBKT, la Liga spagnola in esclusiva, tutta l’Europa League, la Conference League e competizioni calcistiche internazionali come Libertadores, FA Cup e la coppa di Lega Inglese.

Adesso c’è anche la grande novità della Serie C e del basket italiano ed europeo tramite l’integrazione con Eleven Sports, la Copa Sudamericana, la MSL, la Serie A femminile, il campionato primavera e la Champions League femminile, per non parlare dei canali tematici e gli altri sport.

Quindi, collegati adesso alla pagina ufficiale e attiva subito l’offerta di San Valentino che ti permette di abbonarti a DAZN Standard a 20,99 euro al mese invece di 29,99 per 12 mesi. Un’occasione unica per fare il pieno di calcio e di sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.