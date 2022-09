Offerta Domestika: una pioggia di corsi a 9,99 dollari

La formazione online è ormai molto diffusa, viste le tantissime risorse disponibili in rete.

Quantità però, non è sempre sinonimo di qualità: molto materiale gratuito risulta scadente (nonché spesso datato), mentre molte piattaforme propongono solo corsi in inglese, senza sottotitoli nella nostra lingua. I costi poi, in alcuni casi possono risultare elevati, allontanando dunque chi non ha grandi budget a disposizione.

A quale servizio affidarsi per trovare materiale didattico adatto alle necessità? Domestika, in questi ultimi anni, è una piattaforma che si è ritagliata un ruolo di rilievo nel settore.

Il concetto stesso di Domestika la rende qualcosa in più rispetto alla tanta concorrenza. Stiamo infatti parlando di una vera e propria community interamente dedicata alla creatività e alla crescita personale.

A rendere ancora più interessanti i percorsi formativi proposti poi, vi è una promozione assolutamente imperdibile.

Un’opportunità per sviluppare la propria creatività e crescere professionalmente

Domestika offre un’ampia panoramica su corsi nei più disparati campi: dalla fotografia all’illustrazione, dall’architettura fino al marketing. Il tutto con una serie di esperti dei vari settori che mettono a disposizione della community tutte le loro abilità e la loro esperienza.

Di fatto, la piattaforma mette a disposizione una mole di materiale davvero elevata, andando incontro sia a chi vuole avvicinarsi a un settore, pur non avendo conoscenze, ma anche a chi vuole approfondire la conoscenza di un ambito con cui ha già una certa dimestichezza.

Non solo: a rendere Domestika così interessante, vi è anche una promozione valida proprio in questi giorni. Si parla infatti di centinaia e centinaia di corsi in offerta a soli 9,99 dollari.

Un’opportunità dunque per acquistare anche più di un percorso formativo e per accrescere il proprio bagaglio culturale a un costo davvero molto contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.