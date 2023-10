Offerta eBay da INCORNICIARE per Motorola Moto G54 5G, oggi a 165€

Il weekend non potrebbe partire con una migliore offerta di eBay in ambito mobile: oggi hai la possibilità di acquistare il popolarissimo mediogamma Motorola Moto G54 5G a un prezzo davvero speciale. Infatti, sfruttando immediatamente lo sconto shock del 28%, oggi ti bastano appena 165€ per mettere le mani su un device di cui non ti pentirai mai.

Oltre ad essere incredibilmente economico, lo smartphone a marchio Motorola ruota attorno a una scheda tecnica sapientemente messa in piedi per soddisfare tutte le tue personali esigenze quotidiane.

Sconto shock del 28% su eBay per Motorola Moto G54 5G: occasione imperdibile

Con questo smartphone puoi telefonare, navigare in rete, chattare sui social, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare la musica, giocare e fare molto altro. Il device monta un bel pannello Full HD+ da 6.5 pollici per immagini sempre ad altissima risoluzione e con colori profondi e brillanti, mentre sotto il cofano il processore octa core è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida.

Inoltre, proprio come gli smartphone Android di fascia medio-alta, anche Moto G54 5G monta un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Con uno sconto immediato a due cifre e un prezzo finale che si attesta ad appena 165€, è innegabile che lo smartphone Android di fascia media da acquistare ad occhi chiusi è proprio il Motorola Moto G54 5G; mettilo subito nel carrello su eBay per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con tanto di consegna rapida e gratuita.

