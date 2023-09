Echo Show 5 di terza generazione in SUPER OFFERTA su Amazon

Il nuovo Echo Show 5 di terza generazione è il più piccolo dispositivo della famiglia Echo dotato di un display da 5,5 pollici. Il dispositivo è in SUPER OFFERTA su Amazon in bundle con la lampadina TP-Link Tapo WiFi intelligente al prezzo di soli 71,98€.

Echo Show 5 di terza generazione la tua casa intelligente

L’Echo Show 5 di terza generazione è piccolo e compatto e misura solo 147 x 82 x 91 mm per un peso di 456 grammi. Il suo punto di forza è lo splendido display da 5,5 pollici grazie al quale potrai controllare velocemente le notizie e il meteo, riprodurre musica sulle tue piattaforme di streaming preferite e molto altro. Potrai anche impostare sveglie e timer con la voce e personalizzare la tua routine mattutina per svegliarti, ad esempio, con la tua canzone preferita.

Il dispositivo ti offre anche una grande qualità audio, con voci più nitide e bassi profondi, per un’esperienza audio avvolgente. Puoi anche chiedere ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri, podcast o i tuoi programmi preferiti. Grazie alla webcam integrata, sarai in grado di controllare la tua famiglia, i tuoi animali e molto altro, anche quando sei fuori casa. Inoltre, potrai anche monitorare la porta di ingresso grazie ai videocitofoni compatibili.

La lampadina TP-Link Tapo WiFi intelligente, invece, può essere controllata da remoto tramite l’app Tapo per smartphone e tablet. Puoi anche controllarla con la tua voce grazie all’integrazione con Alexa e Google Assistant. È anche dotata di una funzionalità per la sicurezza chiamata “Modalità Assente” che simula automaticamente che qualcuno sia a casa per spaventare i visitatori indesiderati.

Approfitta subito di questa INCREDIBILE OFFERTA su questo bundle composto dal nuovo Echo Show 5 di terza generazione e la lampadina TP-Link Tapo WiFi intelligente. Non perdere altro tempo e acquistalo su Amazon al PREZZO BOMBA di 71,98€.

