INCREDIBILE -36% sul fantastico Samsung Galaxy A34 5G

Il Galaxy A34 5G è uno splendido smartphone medio gamma di casa Samsung. Il dispositivo è dotato di un ottimo display AMOLED da 6.6 pollici e di una grande autonomia. Solo per oggi, su eBay è disponibile un SUPER SCONTO del 36% su questo terminale, che fa crollare il prezzo a 302€.

Samsung Galaxy A34 5G con refresh rate fino a 120Hz

Grazie al suo incredibile display AMOLED da 6,6 pollici con luminosità massima di 1000 nits, godrai di una visibilità straordinaria anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il refresh rate fino a 120Hz ti farà godere i tuoi contenuti preferiti con una incredibile fluidità.

Il Galaxy A34 5G è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 1080 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD. Il chip offre anche una incredibile efficienza energetica e, combinata alla batteria da 5.000mAh, ti offrirà una ottima autonomia.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2, una fotocamera macro da 5 megapixel con apertura f/2.4 e una fotocamera anteriore da 13 megapixel con apertura f/2.2.

Grazie al potente processore Octa-core e la connessione 5G, il dispositivo ti regalerà prestazioni al top sia per il lavoro che per lo svago. La certificazione IP67 ti farà dormire sogni tranquilli. Non dovrai, infatti, preoccuparti di acqua o polvere, il dispositivo è pronto a tutto. Infine, l’audio immersivo di Dolby Atoms ti farà godere al massimo le tue playlist preferite, così come i tuoi video.

Corri su eBay e acquista questo splendido dispositivo ad un prezzo stracciato. È una occasione da non lasciarsi sfuggire, poiché il Galaxy A34 5G ha tutte le carte in regola per affrontare qualsiasi situazione. Acquistalo subito al PREZZO BOMBA di 302€.

