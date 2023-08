Garmin Venu Sq in SUPER OFFERTA: -32%

Sei alla ricerca di uno smartwatch in grado di monitorare la tua salute 24/7 ad un prezzo stracciato? Allora devi approfittare di questa splendida offerta sul Garmin Venu Sq, un moderno smwartwatch all’avanguardia dal design accattivante.

Solo per oggi, infatti, il Garmin Venu Sq è in sconto a soli 135,00€ anziché 199,99€, un risparmio del 32%.

Garmin Venu Sq: l’alleato perfetto per la tua salute

Lo smartwatch è dotato di uno splendido display touchscreen LCD da 1,3 pollici squadrato (la sigla Sq sta per “squared”) ad alta definizione, con rivestimento in Corning Gorilla Glass per una robustezza senza paragoni. Il tutto è accompagnato da una la lunetta in alluminio e dai pulsanti laterali.

Per quanto riguarda le funzionalità dedicate alla salute, lo smartwatch monitora costantemente la tua frequenza cardiaca, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Inoltre, ti invierà delle notifiche qualora dovesse rilevare una frequenza cardiaca anomala. Ma non è tutto: il Venu Sq monitora anche il tuo sonno, analizzando le fai di sonno leggere, profondo e REM.

Oltre a ciò, il Garmin è dotato di altre funzionalità dedicate alla salute tra cui il monitoraggio del ciclo mestruale (solo per profilo donna), promemoria per il controllo dello stress, gestione dell’idratazione, Body Battery, la quale ti mostra il livello di batteria residua aiutandoti a programmare allenamenti, tempi di riposo attivo e sonno notturno, e controllo e gestione della respirazione.

Grazie al Garmin Venu Sq, potrai lasciare tranquillamente il tuo smartphone a casa. Grazie al modulo NFC e a Garmin Pay, infatti, puoi pagare tranquillamente in modalità contactless. Oltre a ciò, potrai anche archiviare le tue playlist preferite direttamente sullo snartwatch e ascoltarle su Spotify, Amazon Music e/o Deezer.

Con Garmin Coach, avrai a disposizione piani di allenamento di running gratuiti. Preparati per una corsa da 5 Km, 10 Km o una mezza maratona con l’aiuto del coach digitale.

Approfitta subito di questa incredibile offerta e acquista lo splendido Garmin Venu Sq al prezzo BOMBA di 135,00€.

