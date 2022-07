Offerta imperdibile: Drone DJI FPV 4K a 200 euro in meno su Amazon

Il DJI FPV 4K è un drone veloce, divertente ed offre un’esperienza di volo più coinvolgente grazie all’inclusione di occhiali video che ti offrono una vista in prima persona. Ora in promo su Amazon a soli 1.149,17€ invece di 1.349,00€.

È sicuramente un drone FPV di livello alto, ed è facile da pilotare in modalità “Normale“, fornendo un’esperienza accessibile per i principianti. I piloti più esperti apprezzeranno anche la capacità di mostrare le proprie abilità e acquisire filmati di alta qualità in modalità “Manuale“.

Il DJI FPV è principalmente mirato alla ripresa di video FPV 4K a 60 FPS immersivi e c’è la possibilità di scattare immagini fisse, ma di certo non dovresti acquistare questo drone per questo motivo. Il vantaggio di girare video con un drone FPV è che puoi usare la visuale in prima persona.

Il drone è in grado di girare video 4K fino a 60 fps e può anche girare 1080p a 120 fps. In più, utilizza il sistema OcuSync 3.0 che ti permette la trasmissione HD a bassa latenza, anche su distanze fino a 10 km. In più è presente la Modalità S Brand-New: è una modalità di volo ibrida combina la libertà del volo manuale con i controlli dei precedenti droni DJ.

Presente anche il freno d’emergenza e la funzione di volo stazionario, oltre al rilevamento di oggetti (anteriore, inferiore), ADS-B, una luce ausiliaria inferiore e la modalità Return to Home (RTH) intelligente.

La cosa grandiosa del DJI FPV è che funziona appena tolto dalla scatola. Basta caricare tutto, inclusi i DJI FPV Goggles V2, installare l’app DJI Fly, aggiornare il firmware e sei pronto per partire. L’unico problema che potresti riscontrare riguarda gli occhiali FPV quando sei alle prime armi. Ciò significa che è consigliabile avere un osservatore in piedi accanto a te che possa mantenere la visuale del drone mentre è in aria.

Ciò significa che quando voli all’aperto non puoi mai farlo da solo: avrai sempre bisogno di avere qualcuno con te che agisca da osservatore, sopratutto se sei alle prime armi. L’app per controllare il drone DJI Fly inoltre supporta tutti gli smartphone con IOS 11.0 e successivi e Android a partire dalla versione 6.0.

Puoi acquistarlo ora su Amazon risparmiando circa 200 euro sul costo finale complessivo grazie al 20% di sconto.

