iPhone 13 Pro Max da 256GB in SUPER SCONTO su Amazon

L’iPhone 13 Pro Max non ha bisogno di presentazioni, è uno splendido smartphone top di gamma Apple con specifiche al top. Oggi è in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di 939,00€, un risparmio di ben 88,40€ (8%) sul prezzo originale di 1.027,40€.

iPhone 13 Pro Max con display a 120Hz e chip A15

Il dispositivo è alimentato dal potente chip A15 realizzato con una tecnologia a 5 nanometri con una GPU 5-core, che offre prestazioni grafiche più veloci, una CPU 6-core, con due nuovi core ad alte prestazioni e quattro nuovi core ad alta efficienza, e Neural Engine 16-core, che esegue 15.800 miliardi di operazioni al secondo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo tre fotocamere posteriori basate sul nuovo processore ISP del chip A15 Bionic per una migliore riduzione del rumore e mappatura dei toni e molto altro. La fotocamera con grandangolo ha un sensore più ampio con pixel da 1,9 µm, in grado di ridurre il rumore e garantire maggiori velocità dell’otturatore. La stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS), invece, consente immagini fluide e video stabili anche quando non sei perfettamente immobile.

L’ultra-grandangolo ha un’apertura molto più ampia (ƒ/1.8) e un nuovo sistema di autofocus che migliora del 92% le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, chiude il tris di fotocamere la Macro, la quale consente di scattare foto ad una distanza focale minima di 2 cm.

Il dispositivo è dotato di un display OLED Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate adattivo da 10Hz a 120Hz. Questo incredibile display raggiunge una luminosità massima di 1000 nit. Ciò ti consente di vedere perfettamente cosa accade sul tuo schermo anche sotto la luce diretta del sole.

L’iPhone 13 Pro Max è incredibilmente resistente alle cadute grazie al rivestimento anteriore in Ceramic Shield, material più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone.

Un altro punto di forza dei dispositivi Apple sono gli aggiornamenti. I dispositivi, infatti, ricevono regolarmente gli aggiornamenti per almeno 5/6 anni. L’iPhone 13 Pro Max è stato rilasciato due anni fa, ma verrà comunque aggiornato per almeno altri 4 anni.

Approfitta di questa imperdibile offerta e acquista questo splendido dispositivo Apple a soli 939,00€.

