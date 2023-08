Offerta IMPERDIBILE: iPhone 13 ad un prezzo stracciato

Lo splendido iPhone 13 5G da 128GB è uno smartphone con un design elegante e robusto, un sistema avanzato a doppia fotocamera per foto e video di grande qualità in condizioni di scarsa luminosità. Lo smartphone del colosso di Cupertino è in super OFFERTA su eBay a soli 699,90€. Un’offerta da non lasciarti sfuggire perché questo è un dispositivo con specifiche da top di gamma!

iPhone 13 con chip A15 e display OLED Super Retina XDR

Il chip A15 Bionic, processore che alimenta il dispositivo, è dotato di una CPU 6-core con due high-performance core e quattro high-efficiency core e di una GPU 4-core. Il Neural Engine 16-core è in grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo.

Il dispositivo è dotato di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici rivestito in Ceramic Shield, materiale che risulta più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre, il display offre un contrasto incredibile garantendo neri più assoluti e un aumento del 28% della luminosità massima, ora di 800 nit.

L’iPhone 13 ha un un rating di grado IP68 per la resistenza all’acqua ed è progettato per resistere a gocce e liquidi comuni.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo è dotato di una fotocamera grandangolo con pixel da 1,7 µm in gradi di catturare il 47% di luce in più per ridurre il rumore e produrre risultati più luminosi. In questa fotocamera è stato integrato un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, che stabilizza il sensore anziché la lente. L’ultra-grandangolo, invece, è dotato di un sensore in grado di catturare le immagini con più dettagli nelle aree scure.

Infine, lo smartphone è dotato anche della splendida modalità Cinema, la quale ti consente di registrare video di persone, animali e oggetti con uno splendido effetto di profondità.

Approfitta dell’offerta e acquista l’iPhone 13 5G da 128GB a soli 699,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.