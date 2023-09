iPhone 14 Pro Max da 256 GB in SUPER OFFERTA su Amazon, approfittane subito

Oggi su Amazon è disponibile una OFFERTA FOLLE sullo smartphone top di gamma Apple. Sto parlando dello strepitoso iPhone 14 Pro Max con 256GB di memoria interna, display OLED e 6 GB di RAM. Solo per poche ore, potrai acquistare questo straordinario dispositivo al prezzo di 1.299,00€.

-20% sull’iPhone 14 Pro Max

Grazie al suo bellissimo design in acciaio inossidabile e vetro opaco, avrai subito la sensazione di tenere tra le mani un dispositivo premium. Il dispositivo è dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion e tecnologia always-on. Questa funzionalità, combinata con i nuovi widget della schermata di blocco, ti consentirà di tenere sotto d’occhio una varietà di informazioni. Inoltre, il display è rivestito in Ceramic Shield.

Lato fotocamere troverai una fotocamera principale da 48MP con sensore quad-pixel con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con apertura f/2.2 e campo visivo FOV di 120°, un teleobiettivo 3X da 12MP con apertura f/2.8 e stabilizzazione ottica (OIS), sensore LiDAR e una fotocamera anteriore da 12MP con apertura f/1.9.

L’iPhone 14 Pro Max è anche dotato di alcune funzionalità di sicurezza che ti aiuteranno qualora ne avessi bisogno. In particolare, Rilevamento incidenti sfrutta l’accelerometro dual-core in grado di rilevare le misurazioni di forza g fino a 256G e chiamerà automaticamente i servizi di soccorso una volta rilevato un incidente. SOS emergenze via satellite, invece, ti consente di connetterti direttamente a un satellite e contattare i servizi di emergenza via messaggio nel caso in cui ti trovassi in una zona priva di rete cellulare e/o WiFi.

Il tutto è alimentato dal potente chip A16 con una CPU 6‑core con due high-performance core e quattro high-efficiency core, una GPU 5‑core e un Neural Engine 16-core in grado di eseguire 17.000 miliardi di operazioni al secondo.

Questo è un dispositivo creato per durare nel tempo e verrà supportato da Apple con continui aggiornamenti almeno per i prossimi 5 anni. Acquista subito l’iPhone 14 Pro Max da 256 GB al PREZZO FOLLE di 1.299,00€.

