iPhone 14 Pro Viola da 256 GB in SUPER SCONTO: approfittane subito

Stai cercando un dispositivo top di gamma che possa accompagnati per i prossimi 4/5 anni? Ho l’offerta giusta per te. L’incredibile iPhone 14 Pro Viola da 256 GB con Dynamic Island e molto altro è in SUPER SCONTO su eBay al prezzo di 1.109,90€.

iPhone 14 Pro con display a 120Hz e Dynamic Island

Il dispositivo Apple è dotato di un design in acciaio inossidabile e vetro opaco. Resterai letteralmente a bocca aperta davanti al suo strepitoso display OLED da 6,7 pollici con refresh rate variabile da 1Hz fino a 120Hz. Il display offre anche fino a 2000 nits di luminosità massima, così non avrai alcun problema neanche sotto la luce diretta del sole. Il tutto è rivestito dal resistentissimo Ceramic Shield, il vetro per smartphone più resistente al mondo. La Dynamic Island ti offre nuovi modi per interagire con l’iPhone, grazie ad una nuova interfaccia che combina hardware e software.

Lato fotocamere troverai una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo FOV di 120°, un teleobiettivo 3x da 12 megapixel con apertura f/2.8 e stabilizzazione ottica (OIS), sensore LiDAR e fotocamera anteriore da 12 megapixel con apertura f/1.9.

L’iPhone 14 Pro ti offrirà anche una grande autonomia grazie alla sua batteria da ben 3.200mAh con supporto per ricarica wireless a 15W. L’enorme autonomia è dovuta in gran parte anche all’efficienza del potente chip A16 Bionic con CPU 6‑core con due high-performance core e quattro high-efficiency core, GPU 5‑core perfetta per giochi e app di grafica e Neural Engine 16-core è in grado di eseguire 17.000 miliardi di operazioni al secondo, il quale ti consentirà di gestire qualsiasi tipo di attività senza il minimo problema.

Questo è uno smartphone perfetto sotto ogni punto di vista. Acquista subito lo splendido iPhone 14 Pro Viola da 256 GB al PREZZO BOMBA di 1.109,90€.

