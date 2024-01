OFFERTA LAMPO clamorosa: cavo USB C per ricarica rapida e trasmissione dati a soli 9€

Il cavo USB C Baseus è una soluzione avanzata per la ricarica rapida e trasmissione dati, progettata per offrire prestazioni elevate e massima flessibilità. Con caratteristiche come la potenza di 100 W, supporto per PD 5 A, QC 4.0 e un design retrattile, questo cavo si distingue per la sua versatilità e praticità. Inoltre costa poco, appena 9€ su Amazon grazie allo sconto di oggi del 40% che devi applicare tramite coupon da spuntare sulla pagina del prodotto. Anche le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Cavo USB C Baseus è una soluzione avanzata per la ricarica rapida e trasmissione dati

Il cavo supporta una potenza di 100 W, consentendo la ricarica rapida e efficiente di dispositivi ad alta potenza come laptop, tablet e smartphone. La tecnologia Power Delivery (PD) con una corrente di 5 A e il supporto Quick Charge (QC) 4.0 assicurano tempi di ricarica rapidi per i dispositivi compatibili, ottimizzando l’efficienza energetica.

Il cavo offre la comodità di un design retrattile con lunghezza regolabile in 4 livelli diversi. Questa caratteristica rende il cavo facile da gestire e adatto a varie situazioni, riducendo il disordine dei cavi. Grazie al connettore USB C su entrambe le estremità, il cavo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi iPhone, Samsung, iPad e altri dispositivi USB C.

Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo Baseus offre una durata e una resistenza superiori. La connettività affidabile e la protezione da sovraccarichi assicurano una ricarica sicura e stabile. La caratteristica retrattile rende il cavo estremamente compatto e facile da trasportare, perfetto per l’uso in viaggio o in movimento.

In definitiva, il cavo USB C Baseus è una scelta eccellente per chi cerca un cavo di ricarica versatile e performante. Con la sua potenza elevata, supporto per tecnologie avanzate e design retrattile, questo cavo offre una soluzione completa per le esigenze di ricarica dei dispositivi moderni.

