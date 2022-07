OFFERTA LAMPO: la tua nuova tastiera configurabile e con Bluetooth 5.1 la prendi ORA 18€

Se sei alla ricerca di una tastiera di quelle super performanti e professionali, perfette per esempio per il gaming, su Amazon trovi oggi un’interessante offerta che ti consente, con circa 18€, anziché 54€, di assicurartene una davvero top. Il tutto con le spese di spedizione gratuite. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon del 30% sulla pagina del prodotto. Parliamo della tastiera meccanica retroilluminata RGB 5.1 Wireless/cablata con keycap PBT di Dierya, impermeabile, Hot Swap e programmabile a chiave completa. Un portento.

Tastiera da gaming super professionale: occasionissima su Amazon

La tastiera è costruita con materiali di ottima fattura, e appare solida e compatta come dovrebbe essere qualsiasi dispositivo adibito al gaming. La parte superiore e quella inferiore sono realizzate in plastica ABS satinata di alta qualità, con i tasti PBT ultra-resistente a doppia iniezione. La tecnologia della tastiera Bluetooth 5.1 garantisce connessioni stabili in 10 metri senza interferenze del segnale e con un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente per il multitasking, in assenza di interferenze del segnale.

La frequenza di aggiornamento fornisce un tempo di risposta talmente rapido da consentirti la pressione simultanea di molteplici tasti per operazioni di gioco estremamente veloci. Poi adotta anche la tecnologia DK61 Pro, che ti dà la libertà di selezionare il tuo stile di switch preferito in base alla funzionalità e all’esperienza di digitazione che stai cercando. Gli switch sono hot-swap che offrono maggiori possibilità e quando si desidera provare rapidamente alcuni nuovi switch.

Il DK61 pro utilizza una tecnica di visualizzazione audio che significa che gli stimoli sonori esterni generano un assortimento di effetti di luce. Ti aiuta a mantenerti in uno stato di eccitazione fornendo una sorpresa ai tuoi occhi durante la digitazione. Super compatta, super customizzabile e personalizzabile, questa eccellente tastiera da gaming ha tutto quello che serve per soddisfare le tue esigenze di hardcore gamer. Perciò che aspetti a farla tua? Che finisca l’offerta o termini il prodotto? Vai su Amazon e sfrutta la promozione che ti consente di farla tua con circa 18€. Il tutto con le spese di spedizione gratuite. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon del 30% sulla pagina del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.