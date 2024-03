OFFERTA LAMPO: oggi il Google Pixel 8 è tuo a 140 EURO IN MENO

Hai bisogno di rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon è disponibile il Google Pixel 8 in offerta bomba a soli 559 euro grazie ad un mega sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 140 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane il prima possibile, l’offertona è a tempo limitatissimo!

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 è dotato del Google Tensor G3, il chip di Pixel più potente di sempre che rende il dispositivo veloce ed efficiente come mai prima d’ora.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici permette di vedere colori nitidi e vivaci, nonché dettagli minuziosi. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido.

La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore, quindi potrai utilizzare il cellulare per l’intera giornata senza preoccupazioni. Se attivi il risparmio energetico estremo, può durare fino a 72 ore e, inoltre, lo smartphone si ricarica molto più velocemente di prima.

Anche le tue foto saranno impeccabili grazie alla funzionalità Scatto migliore di Pixel che combina foto simili in una sola immagine bellissima dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore. In più, potrai sfruttare le funzionalità Foto notturna e Astrografia uniche di Pixel per scattare foto di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora.

L’audio non è da meno: la Gomma magica utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento ed enfatizzare i suoni desiderati nei tuoi video.

