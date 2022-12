Offerta lampo per 1000 corsi: Domestika li sconta a 9,90€

Se pensate che Domestika abbia dato il meglio di sé durante il Black Friday, anche questa offerta dedicata al Cyber Monday vi stupirà. La piattaforma creativa più amata del web, infatti, propone nella sua nuova promozione ben 1000 corsi in offerta a soli 9,90 euro. A ciò si aggiungono migliaia di altri sostanziosi sconti applicati a tutto il catalogo Domestika, che includono tutte le categorie: Illustrazione, craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, moda, web & app design, calligrafia e tipografia, musica e audio.

Un’ottima occasione, quindi, per ampliare le proprie competenze spendendo davvero poco. Domestika si contraddistingue per la sua modalità di somministrazione dei corsi, che offrono videolezioni online e on-demand ad accesso illimitato. Potrai così seguirle in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, secondo il tuo ritmo personale e senza lo stress di dover seguire tempi imposti da altri. I corsi Domestika, infatti, non hanno alcuna scadenza: potresti acquistare ora e intraprendere il percorso di apprendimento anche tra qualche anno.

Avrai inoltre l’opportunità di confrontarti con insegnanti preparati ed esperti nel proprio settore, apprendere dalla loro esperienza non soltanto attraverso videolezioni ma anche grazie alle risorse aggiuntive che generalmente mettono a disposizione degli alunni, come testi esplicativi ed esercitazioni pratiche. Entrerai inoltre a far parte di un forum dedicato in cui incontrerai tanti altri utenti come te e con cui condividere progressi e progetti. Potrai anche chiedere delucidazioni all’insegnante se hai qualche dubbio.

La promozione dedicata al Cyber Monday durerà ancora qualche giorno: approfittane, cliccando qui, prima che sia troppo tardi.

