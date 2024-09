Offerta lampo: Pistola per Colla a caldo in doppio sconto, ancora per poche ore

Appassionato di lavori fai-da-te e bricolage? Allora tra i tuoi strumenti devi per forza avere la Pistola per Colla a Caldo HOTO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 33 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Pistola per Colla a Caldo HOTO: funzionalità e modalità di utilizzo

La Pistola per Colla a Caldo HOTO ha innazitutto uno splendido design minimalista, senza viti in un unico pezzo, che risulta essere non solo funzionale ma anche di grande stile.

Lo strumento è senza fili avendo un’interfaccia di ricarica USB-C universale che supporta la ricarica rapida sempre e ovunque. In più, la sua batteria al litio da 2000 mAh è potentissime e supporta il funzionamento continuo di 100 m di flusso di colla quando è completamente carica.

Questo modello, inoltre ha un chip di controllo intelligente integrato e un sistema MCH per mantenere la temperatura di riscaldamento entro un intervallo adeguato per evitare che il surriscaldamento bruci i componenti o si sciolga eccessivamente la colla. Grazie allo spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività, invece, è possibile evitare danni alla batteria causati dall’esaurimento della corrente.

La modalità di utilizzo è semplicissima: la pistola può essere preriscaldata rapidamente in 30 secondi, l’ugello è realizzato in ottone ad alta conduttività termica per sciogliere rapidamente la colla stick e dare risultati super precisi su ogni materiale.

