Offerta lampo: solo 11€ per il Set di Cacciaviti di Precisione 115-in-1

Sei un appassionato di fai-da-te e bricolage? Allora abbiamo la promozione che fa al caso tuo! Si tratta del Set di Cacciaviti di Precisione Kuptone 115 in 1, oggi disponibile su Amazon a soli 11 euro con un super sconto del 33%.

La spedizione gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile dell’offerta speciale, è valida ancore per pochissime ore!

Set di Cacciaviti di Precisione Kuptone 115 in 1: tutte le modalità di utilizzo del kit

Il Set di Cacciaviti di Precisione Kuptone 115 in 1 è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze per le riparazioni domestiche.

Nello specifico il kit include 98 punte per cacciavite, un tappetino di memoria per viti magnetiche e 15 altri accessori necessari per cacciaviti. I pezzi sono realizzati in acciaio CRV, la cui durezza può raggiungere 55-60 HRC. La lunghezza dell’asta è regolabile e l’estensione flessibile può essere ruotata di 360°, con le pinzette di precisione che aiutano a raccogliere piccoli elementi di fissaggio. In più la ventosa e lo strumento di rimozione della scheda SIM sono ideali per telefoni e tablet di ogni tipologia.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto la punta del cacciavite è magnetica, consentendo di inserire facilmente le viti in miniatura nei fori. Inoltre le punte si adattano correttamente alle viti e proteggono sia la punta che gli elementi di fissaggio da eventuali danni.

L’impugnatura ergonomica in silicone è completamente antiscivolo, sicura e comoda da impugnare così da poter essere utilizzata anche dai meno esperti.

