OFFERTA LAMPO, stufa elettrica a BASSO CONSUMO a 44€: fai in fretta, pochi pezzi disponibili

La stufa elettrica iDOO è la soluzione ideale per riscaldare la tua casa o il tuo ufficio in modo efficiente e confortevole. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design moderno, questa stufa offre prestazioni affidabili e una gestione intelligente del calore. Inoltre, grazie al coupon con lo sconto di 5€ costa davvero poco, ovvero solo 44€ anziché 69€. In più le spedizioni sono gratis con Prime.

Stufa elettrica iDOO, la soluzione ideale per riscaldare casa a poco prezzo

La Baseus MagSafe Power Bank MagPro è dotata di tecnologia MagSafe, garantendo una connessione magnetica sicura e stabile con i dispositivi iPhone 15/14/13/12. La compatibilità magnetica assicura una perfetta aderenza e una ricarica senza sforzi. Con una capacità di 5000mAh, questa mini power bank è abbastanza compatta da adattarsi comodamente alla tua tasca o borsa. Portala ovunque per avere sempre una riserva di energia a portata di mano.

Il power bank supporta la ricarica rapida Power Delivery (PD) fino a 20W, garantendo una ricarica veloce e efficiente del tuo iPhone. Non perdere tempo e goditi il tuo dispositivo carico al massimo in un batter d’occhio. La batteria da 5000mAh offre abbastanza potenza per caricare il tuo iPhone più volte. Non preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue giornate impegnate.

Posiziona il tuo iPhone compatibile con MagSafe sulla parte posteriore della power bank e goditi la ricarica senza fili magica. La comodità della ricarica wireless è ora ancora più accattivante grazie alla tecnologia MagSafe. La power bank è dotata di un connettore USB-C che supporta la ricarica in ingresso e in uscita. Puoi caricare il power bank rapidamente e utilizzare la stessa porta per caricare altri dispositivi compatibili con USB-C.

