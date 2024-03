OFFERTA LAMPO sugli Auricolari bluetooth PIU' RICERCATI sul mercato

Oggi hai l’opportunità di portare a casa le cuffiette dei tuoi sogni ad un prezzo mai visto prima! Si tratta degli Auricolari Bluetooth Soundcore Life A1, al momento a disposizione su Amazon a soli 34 euro con uno sconto del 5%.



Auricolari Bluetooth Soundcore Life A1: audio eccezionale e massima autonomia

Gli Auricolari Bluetooth Soundcore Life A1 sono dotati di driver da 8 mm sovradimensionati con diaframmi compositi a triplo strato per produrre un suono potente con il 40% in più di bassi, il 100% in più di acuti e medi chiari.

Hanno 3 modalità audio personalizzabili: la modalità Signature produce un suono bilanciato perfetto per tutti i generi musicali; passa a Bass Boost per dare intensità ai brani con bassi pesanti per gli allenamenti o scegli Podcast per migliorare i medi per podcast e audiolibri.

Le cuffiette garantiscono 9 ore di riproduzione con una singola carica e 3 ricariche extra con la custodia di ricarica compatta, quindi in totale possono arrivare a 35 ore di autonomia. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti ti offre un’ora e mezza di ascolto quando sei di fretta.

È possibile sfruttare due metodi di ricarica: usa il cavo USB-C Anker incluso per ricaricare rapidamente la custodia o semplicemente posizionala su una base di ricarica wireless per una ricarica super conveniente.

Si caratterizzano anche per l’impermeabilità IPX7: i True Wireless Life A1 sono a tenuta stagna per proteggerli mentre sudi o sei sotto la pioggia.

Auricolari Bluetooth Soundcore Life A1

