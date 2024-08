OFFERTA LAMPO sul Compressore ad aria MULTIFUNZIONALE da portare in VIAGGIO

Devi affrontare un lungo viaggio in auto per raggiungere la tua meta estiva? Per stare tranquillo tieni sempre a portata di mano il Compressore ad aria portatile Onherm! Oggi è disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto top del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli sono in esurimento e l’offertona sta per terminare!

Compressore ad aria portatile Onherm: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore ad aria portatile Onherm ha un potente motore turbo integrato che accelera il flusso d’aria. Basti pensare che può gonfiare completamente una gomma auto in soli 8 minuti, mentre per uno pneumatico sgonfio da bicicletta normale occorrono circa 100 secondi.

Il mini dispositivo offre nello specifico 4 modalità di gonfiaggio (bicicletta, moto, auto e pallone) che possono essere facilmente selezionate premendo un pulsante. Inoltre è dotato di un chip di induzione ad alta densità e di un display LCD digitale intelligente che mostra con precisione i dati. Il sensore di pressione vanta una precisione di ±0,01 bar e, premendo a lungo il pulsante di modalità 3S, è anche possibile passare tra diverse unità di misura.

La modalità di utilizzo è semplicissima: il gonfiaggio è super rapido e, una volta raggiunta la pressione desiderata, il compressore si ferma automaticamente. Tra l’altro è leggerissimo ed ha misure ultra compatte quindi può essere facilmente trasportato in auto, in borsa o in valigia.

