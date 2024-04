OFFERTA LAMPO sul Mini Cacciavite elettrico (con 50 punte di precisione INCLUSE)

Se sei un appasionato di bricolage e fai-da-te, non puoi non avere il Mini Cacciavite Elettrico Fanttik E1 Max! Oggi è disponibile su Amazon a soli 40 euro grazie ad uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. La promozione è in scadenza quindi coglila al volo!

Mini Cacciavite Elettrico Fanttik E1 Max: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Cacciavite Elettrico Fanttik E1 Max è dotato di una coppia elevata di 0.2 Nm e una coppia bassa di 0.05 Nm, nonché una coppia manuale di 3 Nm, quindi offre forze di coppia accurate per le tue esigenze di lavoro a mano. In particolare, è ideale per computer tablet, telefoni cellulari, orologi, braccialetti elettronici, fotocamere e strumenti di precisione.

Con 50 bit di 9 categorie, questo cacciavite ti può preparare per una varietà di compiti di riparazione. In più l’acciaio indurito S2 garantisce una lunga e sicura durata, offrendo risultati sempre impeccabili.

Viene fornito con una custodia magnetica che mantiene il cacciavite elettrico e i 50 bit metallici ordinati in un unico posto. Il meccanismo pop-up ti offre una sensazione soddisfacente per ogni apertura e chiusura della custodia. La mandrino e i bit sono entrambi magnetici per un facile attacco.

L’attrezzo è dotato di una batteria ricaricabile a lunga durata, certificata per operare 400 viti con una carica completa. La porta di tipo C offre un’esperienza comoda, mentre il robusto motore ha una velocità massima di 200 giri/min che rende il lavoro difficile facile da fare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.