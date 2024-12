Offerta lancio sulla nuovissima Amazon Fire TV Serie Omni QLED: oggi a 150€ in meno

È appena stata presentata la nuovissima gamma di smart TV di Amazon, ed oggi trovi già tanti modelli in offerta lancio quindi a prezzi pazzeschi! Tra tutti l’Amazon Fire TV Serie Omni QLED è disponibile a 449 euro grazie ad un super sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al chcek-out. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per pochi giorni!

Amazon Fire TV Serie Omni QLED: tutte le caratteristiche tecniche

L’Amazon Fire TV Serie Omni QLED è una delle smart TV di Amazon appena lanciate sul mercato, e che puoi già avere ad un prezzo da capogiro.

È dotata di uno straordinario schermo Quantum Dot 4K (QLED) che offre le immagini di film, serie TV e dello sport in diretta con colori ancora più luminosi, ricchi e realistici. In questo modo potrai completamente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti, sentendoti sempre al centro dell’azione.

Inoltre, grazie alla funzione di luminosità adattiva, il dispositivo ottimizza automaticamente la luminosità di film e serie TV sfruttando un sensore integrato che rileva l’illuminazione della stanza. Tra l’altro, quando non è in uso, è possibile trasformare lo schermo della TV in un vero e proprio quadro per visualizzare sullo schermo oltre mille opere d’arte gratuite, le tue foto, i widget utili di Alexa e molto altro ancora.

Un’altra caratteristica importante è la compatiblità con Alexa: con la tua semplice voce puoi chidere di accendere la TV, o di trovare, avviare o controllare i contenuti senza l’utilizzo del telecomando.

