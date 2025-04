Offerta mai vista prima: smartphone OSCAL di ultima generazione a meno di 80€!

Non lasciarti sfuggire l’eccezionale smartphone OSCAL 2025 , un dispositivo che combina potenza, stile e un prezzo da urlo! Questo gioiello tecnologico è disponibile su Amazon a soli 74 euro grazie ad un coupon di 75 euro ed un ulteriore sconto del 50% da sfruttare applicando il codice promo al momento dell’ordine. Un prezzo incredibile per un prodotto di questa qualità. Scopri di più su questa offerta unica e approfitta subito di questa occasione irripetibile!

Un concentrato di tecnologia a portata di mano

Lo smartphone OSCAL è progettato per offrire un’esperienza senza compromessi. Con il suo processore Octa-Core Unisoc da 1,6 GHz, supportato da una RAM che può essere espansa virtualmente fino a 6GB, avrai tutta la potenza necessaria per gestire le tue attività quotidiane senza interruzioni. E lo spazio? Non sarà mai un problema grazie ai 64GB di memoria interna, espandibili fino a un incredibile 2TB tramite microSD.

Il display LCD HD+ da 6,56 pollici ti regalerà immagini vivide e dettagliate, perfette per lo streaming e il gaming. E per immortalare ogni momento speciale, puoi contare su una fotocamera posteriore da 13MP e una frontale da 8MP. Con queste caratteristiche, le tue foto e i tuoi video saranno sempre di alta qualità!

Batteria infinita e funzionalità all’avanguardia

Uno dei punti di forza dello smartphone OSCAL è senza dubbio la sua batteria da 5000mAh, che garantisce fino a 23 ore di utilizzo continuo. Questo dispositivo supporta il dual SIM 4G, ha un GPS integrato e mantiene il pratico jack audio da 3,5mm. Inoltre, include funzionalità come il Face ID e il supporto OTG, rendendo l’utilizzo quotidiano ancora più comodo e sicuro. Non dimentichiamo che l’offerta comprende una custodia protettiva e una garanzia di due anni, con un servizio clienti disponibile 24/7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.