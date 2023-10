Offerta Prime SHOCK: questo smartphone costa una cifra RIDICOLA per 24h

Se anche tu vuoi cambiare quel vecchio telefono che non funziona più tanto, oggi potrebbe essere il giorno ideale, fidati. Sai, che potrai cambiare davvero smartphone e spendere pochissimo? Oggi ti puoi portare a casa questo Poco X4 smartphone a soli 259,90€, invece di 429,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini!

Oggi è il giorno ideale per cambiare davvero quel tanto vecchio e poco funzionante smartphone. Oggi, te lo puoi portare a casa con mega sconto del 40%. Corri adesso su Amazon, prima che termini e aggiungilo al carrello.

Poco X4 GT 5G, smartphone 8+256GB, 6.6” 144Hz DynamicSwitch DotDisplay, MediaTek Dimensity 8100

Uno smartphone che costa davvero niente, quello con il prezzo più basso del giorno. Davvero super cercato ed acquistato in questi giorni. Che aspetti ancora, potrebbe davvero finire nelle prossime ore.

POCO X4 GT è dotato del chipset MediaTek Dimensity 8100, in esecuzione su un processo di produzione TSMC 5nm altamente avanzato per offrire agli utenti la migliore efficienza energetica della categoria con basso consumo energetico e basso riscaldamento, massimizzando il risparmio energetico nella connettività 5G vantaggioso per frame elevati valutare il gioco.

Ha una configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera principale da 64 MP. Combinato con una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera frontale da 16 MP per splendidi selfie, questo dispositivo libererà il videografo all’interno. Supportando tantissime funzioni comode e interessanti, POCO X4 GT ha anche la possibilità di girare in 4K.

Il prezzo è quello più basso presente su Amazon, quindi fidati, non perdertelo. Corri immediatamente su Amazon, lo troverai con un mega sconto per il Prime Day.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.