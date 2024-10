Offerta Prime last minute: l'ultimissimo tablet Lenovo è tuo a prezzo stracciato

Hai bisogno di un tablet nuovo di zecca da utilizzare sia in ufficio che per l’intrattenimento quotidiano a casa? Con Amazon Prime ancora per poco puoi acquistare il nuovissimo Lenovo Tab M11 a soli 179 euro grazie ad uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai a disposizione ancora pochissime ore per approfittare di questa occasione unica!

Lenovo Tab M11: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Lenovo Tab M11 è uno degli ultimi tablet lanciati sul mercato e si contraddistingue per specifiche tecniche davvero eccezionali.

Il suo punto di forza è sicuramente il potente processore MediaTek Helio G88 8C che, insieme al sistema operativo Android 13, permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera super fluida e di ottenere prestazioni sempre eccezionali.

Questo modello ha un’espansione di archiviazione incredibile di 128GB, ampliabili fino a 1 TB tramite MicroSD Card per garantirti tutto lo spazio di cui hai bisogno. Inoltre, grazie al supporto exFAT, i tuoi documenti più importanti saranno al sicuro e sempre a portata di mano.

Il suo display da 11 pollici con una straordinaria risoluzione FullHD+ non è da meno ed offre immagini sempre impeccabili, con colori vividi e particolari minuziosi che ti faranno immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti, che si tratti di film, serie tv o videogiochi.

